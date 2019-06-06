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    16:17, 06 六月 2019 | GMT +6

    联合运输物流公司-欧亚铁路联盟签署股东协议

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    哈通社/莫斯科/6月6日 -- 据联合运输物流股份公司-欧亚铁路联盟（UTLC ERA）消息，该公司三家股东代表-哈萨克斯坦国家铁路公司总裁萨瓦特•孟巴耶夫、俄罗斯铁路（集团）股份公司总裁奥列格·别罗泽洛夫、白俄罗斯铁路公司总裁弗拉基米尔·莫罗佐夫近日共同签署了股东协议，确认将加强三国铁路部门合作，推进欧亚经济联盟境内铁路过境运输一体化。

    联合运输物流公司-欧亚铁路联盟（UTLC ERA）是于2018年4月在联合运输物流公司（UTLC）基础上组建成立的，由哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯三国国家铁路公司各持33.33%的股比合资成立并对等运营。

    三家公司各有两名代表进入UTLC ERA董事会。UTLC ERA主要负责组织实施过境俄、白、哈三国的中欧铁路集装箱班列的开行和运营。2015年，UTLC ERA共运输中欧班列集装箱4.76万标箱。而这一数据2018年达28万标箱。

    此次签署的股东协议进一步明确了三家股东单位之间的权责关系，包括利润分配政策、董事会主席职位轮换办法、公司决策分歧处理机制等。

    标签:
    哈萨克斯坦 白俄罗斯 过境运输 俄罗斯 黄金储备 交通运输
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