联合运输物流公司-欧亚铁路联盟签署股东协议

哈通社/莫斯科/6月6日 -- 据联合运输物流股份公司-欧亚铁路联盟（UTLC ERA）消息，该公司三家股东代表-哈萨克斯坦国家铁路公司总裁萨瓦特•孟巴耶夫、俄罗斯铁路（集团）股份公司总裁奥列格·别罗泽洛夫、白俄罗斯铁路公司总裁弗拉基米尔·莫罗佐夫近日共同签署了股东协议，确认将加强三国铁路部门合作，推进欧亚经济联盟境内铁路过境运输一体化。

联合运输物流公司-欧亚铁路联盟（UTLC ERA）是于2018年4月在联合运输物流公司（UTLC）基础上组建成立的，由哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯三国国家铁路公司各持33.33%的股比合资成立并对等运营。

三家公司各有两名代表进入UTLC ERA董事会。UTLC ERA主要负责组织实施过境俄、白、哈三国的中欧铁路集装箱班列的开行和运营。2015年，UTLC ERA共运输中欧班列集装箱4.76万标箱。而这一数据2018年达28万标箱。

此次签署的股东协议进一步明确了三家股东单位之间的权责关系，包括利润分配政策、董事会主席职位轮换办法、公司决策分歧处理机制等。