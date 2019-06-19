联合国反恐联合方案执行协调理事会首次会议在努尔-苏丹举行

哈通社/努尔-苏丹/6月19日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦内务部与联合国毒品和犯罪问题办公室之间关于《2018-2019年推动和支持针对因极端主义和恐怖主义被判刑人员开展的工作以及防止监狱机构的激进暴力行为》联合方案的执行协调理事会第一次会议在首都努尔-苏丹举行。

特使斯坦伊斯拉夫·瓦西连科指出，哈萨克斯坦非常注重反恐工作。他同时还强调，反恐工作是联合国安理会7大优先方向之一。

外交部称，在落实哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫提出的全球反恐联盟倡议框架下，联合国各成员国去年在联合国第73届大会签署了《实现无恐怖主义世界行为准则》法典。目前，全球80多个国家签署了该文件。



认识到日益严重的极端主义威胁，哈萨克斯坦于2018年12月加入了《2018-2019年推动和支持针对因极端主义和恐怖主义被判刑人员开展的工作以及防止监狱机构的激进暴力行为》联合方案。该方案由联合国毒品和犯罪问题办公室、联合国反恐中心和联合国反恐委员会执行局负责落实。

值得一提的是，该联合方案正式启动仪式于2018年12月在首都努尔-苏丹举行。

联合方案预算总额为900万美元。其中，470万美元由欧盟、300万没有由联合国反恐部门、140万美元荷兰王国资助。

【编译：小穆】