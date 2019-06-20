比利时国王和新加坡总统祝贺托卡耶夫当选哈萨克斯坦总统

哈通社/努尔-苏丹/6月20日 -- 据总统府新闻局消息，多个国家领导人纷纷致贺函，祝贺哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫当选哈萨克斯坦总统。

比利时国王菲利普在贺函中祝贺托卡耶夫在总统选举中获胜，并向哈萨克斯坦人民致以美好的祝福。他同时还强调，将全力支持造福两国人民的友谊和合作。

新加坡总统哈莉玛·雅各布在贺电中指出，托卡耶夫在选举中的胜利表明了人民对他的政治经验和领导能力的信任。

"新加坡和哈萨克斯坦在多个领域建立了紧密合作。我相信您将带领哈萨克斯坦走向更好的繁荣道路，并进一步加深两国合作关系做出共同的努力。"新加坡总统说。

罗马尼亚总统克劳斯•沃纳•约翰尼斯在贺电中称，相信基于2003年发布的合作伙伴关系联合声明和欧盟框架下，罗马尼亚与哈萨克斯坦两国之间的关系将得到进一步加深。

奥地利总理布丽吉特·比尔莱因在贺电中说："相信两国之间的有效合作关系将得到继续延续。"

朝鲜劳动党中央政治局常委崔龙海在贺函中祝贺托卡耶夫当选哈萨克斯坦总统，表示相信两国合作和友好关系将得到进一步加强。

【编译：小穆】