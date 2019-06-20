联合国报告：全球三分之一的人无法获得安全饮用水

哈通社/努尔-苏丹/6月20日 -- 联合国儿童基金会和世界卫生组织18日联合发布的一份新报告显示，世界各地数十亿人继续遭受缺乏水、环境卫生和个人卫生的困扰：全世界约有22亿人没有安全管理的饮用水服务，42亿人没有安全管理的卫生服务，30亿人缺乏基本的洗手设施。

联合报告对2000至2017年世界在饮用水、环境卫生和个人卫生方面的进展进行了评估。报告对不平等现象给予了特别关注并发现，虽然在实现普遍获得基本用水、环境卫生和个人卫生方面取得了重大进展，但在提供的服务质量方面还存在着巨大的缺口。

儿基会负责水、环境卫生和个人卫生问题的副主任纳勒尔（Kelly Ann Naylor）表示，仅仅只做到"提供"还不够。如果水不干净、不能安全饮用，或者距离很远，如果去厕所的路上不安全或厕所有限，那么就不算是为世界儿童提供了这些基本服务。她指出，"穷人和农村社区的儿童及其家人最有可能被抛在后面。如果我们要弥合这些经济和地理差距并实现这一基本人权，政府就必须对其社区进行投资。"

自2000年以来，已有18亿人获得基本的饮用水服务，但这些服务的可及性、可用性和质量存在巨大的不平等。据估计，十分之一的人口，即7.85亿人仍然缺乏基本饮用水服务，其中包括1.44亿人仍在饮用未经处理的地表水。数据显示，生活在农村地区的10人中有8人无法获得这些服务；在四分之一的国家中，根据对不同财富群体的估计，最富裕人群的基本服务覆盖率至少是最贫困人口的两倍。

世卫组织负责公共卫生、环境和社会决定因素问题的主任内拉（Maria Neira）表示，各国必须加倍努力，否则将无法在2030年前实现普及饮用水、环境卫生和个人卫生的目标。她说， "如果各国未能加强环境卫生、安全用水和个人卫生方面的努力，我们将继续面对很久以前就已被列入历史书籍的疾病：腹泻、霍乱、伤寒、甲型肝炎，以及被忽视的热带病，包括沙眼、肠道蠕虫和血吸虫病。投资于水、环境卫生和个人卫生在很多方面都具有成本效益，并且对社会有益，同时也是身体健康的重要基础。"

自2000年以来，已有21亿人获得了基本的环境卫生服务，但在世界许多地方，垃圾和废物并未得到安全管理。报告还显示，仍有20亿人缺乏基本卫生设施，农村地区的七成人口以及最不发达国家三分之一人口都缺乏基本卫生设施。

自2000年以来，露天排便的人口比例减少了一半，从21％降至9％，23个国家实现了近乎消除这种现象，即只有不到1％的人口露天排便。然而，全球仍有6.73亿人露天排便；更糟糕的是，在39个国家，露天排便的人数实际上增加了，其中大部分是在撒哈拉以南非洲，在报告期间，该地区许多国家的人口增长强劲。

报告还显示，2017年有30亿人在家中缺乏肥皂和水这些基本的洗手条件。最不发达国家近四分之三的人口没有基本的洗手条件。每年有29万7000名5岁以下儿童因与水、环境和个人卫生不足相关的腹泻而死亡。卫生条件差和受污染的水也与霍乱、痢疾、甲型肝炎和伤寒等疾病的传播有关。

儿基会负责水、环境卫生和个人卫生的副主任纳勒尔强调，在水、环境卫生和个人卫生的可及性、质量和可用性方面弥合不平等差距应该是各国政府投资和规划战略的核心。减少这方面的投资将以牺牲后代的利益为代价，并使数十年来所取得的进展受到破坏。