习近平在平壤同金正恩举行会谈

哈通社/努尔-苏丹/6月20日 -- 中国国家主席习近平20日乘专机抵达平壤，开始同朝鲜国务委员会委员长金正恩举行第五次会晤。

会谈前，习近平在机场受到金正恩及其夫人李雪主、朝鲜大批党政军干部领导和朝鲜人民的热烈欢迎。多家中国媒体详细报道了习近平访朝情况。

据新华社报道，当天上午，习近平与夫人彭丽媛乘专机抵达平壤顺安机场，金正恩与李雪主到机场迎接。朝鲜党和国家领导人参加机场欢迎仪式。习近平离开机场后换乘敞篷车，与金正恩同车前往锦绣山太阳宫广场。习近平成为第一位在锦绣山太阳宫广场接受致敬的外国领导人。

金正恩胞妹、劳动党中央宣传鼓动部第一副部长金与正、国务委员会副委员长兼劳动党副委员长朴凤柱、外务相李勇浩、劳动党组织指导部长李万建、劳动党中央委员会副委员长李洙墉、劳动党副委员长崔辉、人民军总政治局长金秀吉、人民军总参谋长李永吉、人民武力相努光铁、内阁副总理李龙男等朝鲜高级人士参加机场欢迎仪式。

部分韩国媒体称遭到肃清的朝鲜劳动党副委员长金英哲也继本月2日陪同金正恩观看艺术演出后再度亮相当天的欢迎仪式。

习近平曾于2008年6月以国家副主席的身份访问朝鲜，此次是中国最高领导人时隔14年再访朝鲜。中国最高领导人最近一次访朝是2005年10月时任国家主席胡锦涛对平壤进行的为期三天的访问。在胡锦涛之前，国家主席江泽民于1990年3月和2001年9月两次访朝，刘少奇于1963年9月访朝。另外，中国共产党中央军事委员会主席邓小平和党中央委员会总书记胡耀邦于1982年4月访朝，庆祝金日成60岁生日。