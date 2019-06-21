朝中领导人一致认为深化关系利于地区和平

哈通社/努尔-苏丹/6月21日 -- 据韩联社消息，朝中社21日报道称，朝鲜国务委员会委员长金正恩和中国国家主席习近平20日举行会谈，双方一致认为进一步发展朝中关系有利于实现地区和平与稳定。

朝中社报道，两位领导人前一日在平壤锦绣山迎宾馆举行的会谈中就朝鲜半岛（韩半岛）等重大国际及地区问题广泛交换意见，并评价称，在当今国际和地区形势下，以及发生深刻和复杂变化的环境中，深入发展朝中两党、两国之间的关系符合两国共同利益，有利于地区和平、稳定与发展。

据中国央视前一日报道，金正恩在会谈中表示，朝方愿保持耐心，同时希望有关方同朝方相向而行，探索符合各自合理关切的解决方案，推动半岛问题有关对话进程取得成果。习近平则表示，中方愿为朝方解决自身合理安全和发展关切提供力所能及的帮助。但朝中社没有报道两位领导人对朝美谈判的上述表态。

朝中社称，两位领导人强调，与时俱进、充满活力地发展朝中传统友好合作关系是两国党与政府自始至终的立场，是两国人民的理想和愿望，符合两国根本利益。双方还讨论怎样把朝中建交70周年纪念活动办得更有意义。

报道称，双方商定，积极努力加强朝中两党和两国之间的战略沟通，增进相互理解与信任，保持高层往来的传统，在各个领域深化交流与合作。会谈在同志般的、认真坦诚的氛围中进行，并就共同讨论的问题达成共识。

在会谈中，金正恩就习近平的到访表示，这将成为向全世界展示朝中友好关系不变与不败的决定性契机，对于更为巩固发展进入全新阶段的朝中两国友好关系具有重大意义。习近平表示，能再次与金正恩会面感到非常高兴，对朝鲜党和政府的领导干部、武装力量机构干部以及平壤市的各界群众盛情接待和热情欢迎表示感谢。

朝方参加会谈的有最高人民会议常委会委员长崔龙海、内阁总理金才龙、劳动党中央委员会副委员长李洙墉、外相李荣浩、人民军总政治局长金秀吉等。中方参加会谈的有中共中央办公厅主任丁薛祥、国务委员杨洁篪、外长王毅、国家发改委主任何立峰等。

朝中社还另设篇幅详尽报道习近平抵达平壤顺安机场、金正恩夫妇亲自接机、两位领导人乘坐敞篷车游街、欢迎活动等内容。