潘大渭：纳扎尔巴耶夫提升了哈萨克斯坦的外交声誉

哈通社/阿拉木图/6月21日 -- 上海社会科学院俄罗斯中亚研究中心主任潘大渭21日在阿拉木图举行的"30年领路人"大型国际研讨会上表示，哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提升了哈萨克斯坦的外交声誉。

潘大渭在讲话中说："任何国家都有自己独特的发展道路。其中，领导国家的领袖也有着独特的作用。哈萨克斯坦近期举行的总统选举展现了首任总统的英明和远见，以及将领导国家的经验已交至下一代的智慧。纳扎尔巴耶夫以真正的民族领袖身份对人民指向了可靠的经济发展方向，并实现了成功的落实。"

潘大渭先生表示，纳扎尔巴耶夫在执政期间形成了哈萨克斯坦的外交观念，并通过多边外交政策与俄罗斯、中国、美国、欧亚经济联盟和亚洲国家建立了有效的合作。根据结果，哈萨克斯坦的外交声誉得到了进一步提升。

他同时还强调，优越的地缘战略位置、经济发展潜力和政治重要性方面，哈萨克斯坦和中国是中亚地区最重要的政治角色。

"哈萨克斯坦是第一个支持中国'一带一路'倡议的国家。今年，纳扎尔巴耶夫受邀出席了在北京举行的第二届'一带一路'国际合作高峰论坛。目前，哈萨克斯坦'光明大道'经济规划和中国'一带一路'倡议对接取得了有效成果。" 潘大渭说。

【编译：小穆】