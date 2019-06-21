美拟发射多颗卫星 观测太阳与空间天气

哈通社/努尔-苏丹/6月21日 —— 美国航天局确定了两项观测太阳活动和空间天气的新任务，将在2022年8月前为此发射多颗卫星。

太阳会向外喷出大量粒子，形成太阳风，影响地球附近的空间天气。太阳风中的粒子会与地球磁场相互作用，可能对宇航员安全、无线电通信、GPS信号和地面电网等产生影响。

新华社报道，美国航天局周四（20日）宣布，其中一项任务名为"统一日冕和日球层偏光计"（简称PUNCH）。它由四颗行李箱大小的卫星构成，可追踪太阳风和日冕物质抛射。它能在滤掉太阳强光后对太阳大气层结构进行分析。这项任务成本预计不超过1.65亿美元。

另一项任务名为"串联重联和尖点电动力学勘测卫星"（简称TRACERS），目的是观测地球磁场在北极附近如何与太阳磁场发生相互作用。这项任务的相关卫星会以"搭便车"方式与前一项任务同时发射，因此除掉发射成本后，这项任务成本预计不超过1.15亿美元。

美国航天局负责科学任务的副局长楚比兴说，这两项任务可与其他的太阳观测任务一起，帮助保护宇航员、发展空间技术和改善地球上的生活。