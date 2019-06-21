格鲁吉亚示威者反对俄议员获邀演说爆发警民冲突

哈通社/努尔-苏丹/6月21日 -- 据香港媒体报道，俄罗斯一名议员到访格鲁吉亚，并在国会以俄语发表演说，引起大批当地民众不满。过万名示威者周四（20日）包围首都第比利斯（Tbilisi）的国会大楼。现场有示威者冲击警方防线，警方发射橡胶子弹和催泪弹驱赶。

报道称，俄罗斯议员加夫里洛夫（Sergei Gavrilov）到访格鲁吉亚，出席东正教议会大会（Interparliamentary Assembly on Orthodoxy）年会并致词，引发成千上万的民众聚集在第比利斯市中心，要求国会议长科巴希泽（Irakli Kobakhidze）、内政部长和国家安全局局长辞职下台。



现场爆发警民冲突，部份示威者突破防暴警察防线，闯入国会庭院，甚至抢走警察的盾牌。警方发射橡胶子弹和施放催泪气体驱散示威者。法新社引述当地官员报道指，39名警员和30名示威者需送医救治。



格鲁吉亚2008年与俄罗斯发生战争，但数日内战败。两国长期在阿布哈兹（Abkhazia）及南奥塞梯（South Ossetia）的领土主权上存在纠纷，至今仍然处于断交状态。

