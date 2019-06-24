研究显示含铁量高的人更容易感染肝病

哈通社/努尔-苏丹/6月24日 --据周五公布的一项联合研究显示，铁含量过高的人患糖尿病和肝病的可能性更大。

据新华社报道，虽然与缺铁有关的医学问题已得到充分证实，但南澳大利亚大学(UniSA)和伦敦帝国理工学院的研究人员的研究揭示了铁缺乏的影响。

他们发现，铁含量高的人可以预防贫血，这是一种与缺铁有关的血液状况，不太可能患有高胆固醇，但也更容易感染肝病，糖尿病和细菌性皮肤感染。

UniSA遗传学家和该研究的共同作者Beben Benyamin说，铁过剩和高胆固醇风险较低之间的联系尤为重要。

"我们采用统计方法，称为孟德尔随机化，利用遗传数据更好地估计铁状态对900种疾病和病症的因果影响。通过这种方式，我们发现过量铁与降低高胆固醇风险之间存在联系，"他说。在媒体发布。

"鉴于胆固醇升高是心血管疾病和中风的主要因素，每年造成约260万人死亡，根据世界卫生组织的报告，这可能是重要的。

"在这项研究中，我们提供了基于人群的证据，证明铁与某些疾病有关。下一步是研究直接操纵铁水平是否通过临床试验改善健康结果。"

来自伦敦帝国理工学院的Benyamin和共同作者Dipender Gill也发现，铁含量高的人更容易感染蜂窝织炎，这种细菌性皮肤感染在2015年影响了2100万人并杀死了17,000人。