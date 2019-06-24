报告：亚太地区原始森林覆盖率和人均森林面积全球最低

哈通社/努尔-苏丹/6月24日 -- 据联合国新闻处消息，粮农组织今天发布报告指出，亚太地区人口数量占到全球的55%，但森林资源储量仅占世界的18%，人均森林面积为全球最低。在该地区的总共7.23亿公顷森林中，仅有1.4亿公顷为原始森林，原始森林覆盖率仅为19%，远远低于世界平均水平32%，是全球各地区中最低的。

粮农组织表示，虽然自2000年以来，区域多国努力开展植树造林，森林总面积有所增加，但天然林的面积却在减少，其所蕴藏的生物多样性和生态抵御力也在下降。

粮农组织助理总干事兼亚太区代表卡迪瑞桑表示，"原始森林拥有丰富的生物多样性，且一旦消失就无法恢复"，天然林的不断减少使得亚太地区的森林资源质量引人担忧。

卡迪瑞桑表示，"不幸的是，当一个国家开始禁止伐木、保护森林的时候，采伐活动就会转移到其他国家重新开始"。森林无国界，亚太地区的森林保护急需采取协调一致的区域性措施。

人口增长和城市化对森林和自然地貌的影响



粮农组织表示，尽管亚太地区人口增速已经有所放缓，但到2050年，该区域人口预计仍将增加6.66亿，相当于目前印尼、巴基斯坦、泰国和越南四国的人口总和。

与此同时，上世纪80年代以来，亚太地区的经济蓬勃发展，城市化进程不断推进，区域国内生产总值已从2000年的17万亿美元增加到2017年的47万亿美元，1990年，这一地区的城市居民占到人口总数的30%，而如今这一比例已升至46%。

粮农组织表示，随着人口增长、城市扩张、人口结构变化和中产阶级增加，未来几十年内，亚太地区对住房、家具和矿产等森林产品的需求将进一步扩大，对森林等自然资源的影响将日益显著。

权衡妥协与协同增效



这份题为《森林未来--亚太地区森林、地貌和人口可持续发展途径》的报告今天在由粮农组织与韩国林业服务局共同举办的"亚太森林周"期间发布，共有2000多名来自各个国家的代表齐聚韩国仁川参加了相关的会议和讨论。

报告提出，各国应采取适当的自然地貌管理策略、加强各利益相关方之间的合作、提升森林资源质量、投资可持续经济模式、为森林和自然环境保护投入足够的资源、建立生态抵御能力，并实现对于森林的有效管理。

粮农组织表示，为了保护森林资源，一些领域的权衡妥协不可避免，但更重要的是让各行各业的利益相关者协调配合，从而产生良好的协同效应。将政府、企业、民间社会和仰赖于森林的社区聚到一起，集各方所长，开展跨领域的投资，为了区域的未来，共同保护珍贵的森林资源。