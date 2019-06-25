总统承诺为阿尔斯市市民提供全面援助 并视察受影响的市区

哈通社/阿尔斯/6月25日 - 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫强调，政府将为阿尔斯市市民提供全面援助。

24日，抵达阿尔斯市的托卡耶夫总统前往安置被疏散市民的安置点进行慰问，并承诺将为市民提供援助。



"根据我的直接指示，各州，尤其是中央政府将向阿尔斯市市民提供帮助。"总统说。



总统指示各级部门，保障被疏散市民的生活需求，提供必需的住宿、饮食以及医疗服务。



总统还表示，目前阿克莫拉州和巴甫洛达尔州已经提出了申请，为因弹药库爆炸而受惊吓的儿童提供旅游疗养，安抚孩子们的情绪，保障他们身心健康成长。



总统还对群众说："亲诸位稍安勿躁，一切都会好的。我将自始至终关注这件事情。"





当日晚间，托卡耶夫总统在阿尔斯市主持了事故善后紧急指挥部会议，明确落实了各部门的善后任务和职责，时强调要求查明事故原因，尽快消除爆炸事故对当地造成的危害。





总统当晚前往医院对伤者进行了慰问。



随后，总统在国防部长、突厥斯坦州州长等官员的陪同下，对受到爆炸影响的阿尔斯市市区进行了视察。







【编译：木合塔尔·木拉提】