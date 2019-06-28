阿尔斯儿童将在努尔-苏丹与迪玛希见面

哈通社/努尔-苏丹/6月28日 - 首都努尔-苏丹市政府正在积极筹备各种丰富的活动，已做好准备迎接来自阿尔斯市的青少年儿童前来疗养观光。

根据努尔-苏丹市副市长叶尔兰•卡纳利莫夫介绍，市政府将于下周一接待首批来自阿尔斯市的少年儿童。



"我们原计划安排这首批200个孩子参加周日在首都举行的迪玛希演唱会，但由于列车延误等因素，他们抵达首都的时间被延迟到了下周一。不过，他们依然将与这位深受孩子们喜爱的歌手见面，事先已达成了协议。此外孩子们还将见到叶尔詹•马克西姆。总之，对于每一个来到首都的阿尔斯儿童而言，这次旅程将充满回忆。"他说。



据副市长介绍，市政府还为孩子们准备了宴会、晚会、旅行、与知名体育明星见面会等各种活动。



"我们邀请的500名少年儿童中，多数是6/7/8年级的学生，我们计划将新学年所需的各种用品作为礼物赠送给他们。此外，欧亚大学也邀请了阿尔斯市的1000名孩子访问大学校园，主要是9/10/11年级的学生。这些少年将被安置在大学宿舍中，并了解这所大学各科专业的相关信息。"副市长说。

值得一提的是，28日首都向阿尔斯市发出了总量80吨的人道主义援助物资。



【编译：木合塔尔·木拉提】