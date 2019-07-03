欧盟及法德英呼吁伊朗扭转浓缩铀存量突破上限的局面

哈通社/努尔-苏丹/7月3日 -- 据新华社消息，欧盟外交和安全政策高级代表及法国、德国、英国三国外长2日晚发表联合声明，呼吁伊朗扭转低浓度浓缩铀存量突破上限的局面。

声明说，欧盟及法德英三国对伊朗宣布其低浓度浓缩铀存量已经突破上限感到极为忧虑，国际原子能机构也证实了这一信息。

声明说："我们一直坚持并且清楚地表明，我们对伊朗核问题全面协议的承诺取决于伊朗完全遵守该协议。"声明敦促伊朗扭转这一局面，"避免采取破坏伊核协议的进一步举措"。

伊朗外长扎里夫1日表示，伊朗低浓度浓缩铀存量已经突破300公斤。这一限度是伊核协议允许伊朗储存低浓度浓缩铀的上限。扎里夫说，伊朗已经启动第二阶段退出伊核协议的进程。他还指责欧洲国家没有采取足够措施保障伊朗根据伊核协议获得的利益。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议，并逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。从今年5月2日起，美国不再给予部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免，以全面禁止伊朗石油出口。5月3日，美国宣布将强化对伊朗核活动的限制。