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19:41, 03 七月份 2019 | GMT +6
总统会见埃克森美孚生产公司总裁
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哈通社/努尔-苏丹/7月3日 -- 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统3日在总统府会见埃克森美孚生产公司总裁尼尔·达芬。
会谈中，双方就落实大型烃项目问题交换了意见。
托卡耶夫总统就有效合作成果向埃克森美孚生产公司总裁表示了感谢。
【编译：小穆】
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