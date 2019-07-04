纳扎尔巴耶娃会见欧开行行长

哈通社/努尔-苏丹/7月4日-哈萨克斯坦参议院（议会上院）主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃3日会见欧洲复兴开发银行（以下简称"欧开行"）行长苏马•查克拉巴蒂。

会谈期间，参议院议长就欧开行哈萨克斯坦经济改革给予的支持表示感谢。自哈萨克斯坦独立以来的多年来，欧开行为我国240个项目投资了近80亿美元。她强调，这些项目的实施对哈萨克斯坦的经济有着重大影响。



查克拉巴蒂向纳扎尔巴耶娃介绍了该行正在进行的项目情况，并强调哈萨克斯坦仍是欧开行在投资项目方面的优先事项。自今年年初以来，该行为哈萨克斯坦经济注入5亿美元资金，目前，哈萨克斯坦各地区共有9个欧开行办事处正在高效运营。



同时，双方就发展中小型企业、金融部门、数字化、农业和人力培训等合作领域进行讨论。查克拉巴蒂表示希望与哈萨克斯坦参议院建立更为密切的合作关系，改进立法。



对此，纳扎尔巴耶娃提议欧开行参与我国环境法的制定，同时对该行支持妇女创业和青年创业的相关政策表示了赞赏。



最后，查克拉巴蒂强调了哈萨克斯坦坚持现代化道路的重要性，并表示希望进一步开展富有成效的双边合作。



【编译：达娜】