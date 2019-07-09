外长阿塔姆库洛夫会见欧安组织主席莱恰克

哈通社/努尔-苏丹/7月9日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部部长贝布特·阿塔姆库洛夫7月8-9日在斯洛伐克举行的欧洲安全与合作组织（OSCE）外交部长理事会会议框架下同该组织轮值主席、斯洛伐克外长米罗斯拉夫•莱恰克举行了会晤。

会谈中，双方就欧安组织框架下的相互合作，以及双边合作热点问题进行了讨论。哈方高度评价了斯洛伐克于2019年1月份开始接任轮值主席国期间进行的工作成果。

阿塔姆库洛夫说："哈方支持斯洛伐克在担任欧安组织轮值主席国期间确定的优先方向，并愿意为其成功履行轮值主席国职务提供全力的支持。"

双方还就在努尔-苏丹成立欧安组织专题中心问题进行了讨论。

欧安组织主席关注了哈萨克斯坦历史上最具有竞争力的总统选举，以及托卡耶夫总统为提高人民生活水平采取的举措。他同时还指出，相信哈方将继续推进平等和多边外交政策。



会谈中，双方关注了哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫今年4月份提出的"3方对话（Three Dialogues）"倡议，并讨论了亚信与欧安组织在加强区域间合作和跨大陆安全方面的互动前景。

此外，双方还就阿富汗局势，以及哈萨克斯坦在2010担任轮值主席期间的优先方向交换了意见。哈萨克斯坦外长邀请欧安组织成员国常驻代表今年秋季访问努尔-苏丹，并就阿富汗问题进行讨论。

双方在会谈中指出，哈斯两国建交25年来建立了富有成果的合作关系，并在所有领域取得了有效成果。

阿塔姆库洛夫指出，斯洛伐克是哈萨克斯坦在东欧和欧盟国家当中最重要的政治和经济合作伙伴之一

最后，双方还就双方在经贸领域联合项目落实情况和两国合资企业运营情况进行了讨论。

【编译：小穆】