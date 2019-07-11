哈萨克斯坦与鞑靼斯坦加强石油天然气领域合作

哈通社/努尔-苏丹/7月11日 --哈萨克斯坦国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）与俄罗斯鞑靼石油公司(Tatneft)签署合作备忘录。

据了解，由哈萨克斯坦国家石油天然气公司董事会主席阿里克•阿依达尔巴耶夫带领的代表团前往俄罗斯鞑靼斯坦首府喀山进行工作访问。



消息称，10日，在《关于经贸、科技和文化合作原则》政府间协议框架内，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金董事会主席阿赫梅特江•叶西莫夫及哈萨克斯坦国家石油天然气公司董事会主席阿里克•阿依达尔巴耶夫与鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆•明尼哈诺夫举行会谈。



会谈期间，双方表示有兴趣开展石油天然气行业新的合作阶段。同时，双方就进一步加强双边在地质勘探、石油和石化、技术和数字化方面的互动可能性进行讨论。



此外，当天，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）与俄罗斯鞑靼石油公司(Tatneft)签署谅解备忘录。



该文件涉及在哈萨克斯坦和俄罗斯境内进行地质勘探联合行动，以及在引进新的石油生产技术和数字化生产经验交流领域的合作方向等。



【编译：达娜】