托卡耶夫总统就首都轻轨项目作出工作指示

哈通社/努尔-苏丹/7月15日 —— 总统托卡耶夫15日在政府扩大会议上就首都努尔-苏丹市轻轨工程项目（LRT）作出了工作指示。

总统说：«LRT系统是成本昂贵的城市交通项目之一。我认为，该工程忽略了专家和建筑界的意见。据预测，LRT机场至新火车站一期项目客运量为14.6万人次/天。目前，该方向客运量仅为2千人次/天。为什么报告中出现70倍的客运量数字。»

托卡耶夫指出，不合理的项目成为国家的负担。

«考虑到对工程项目花费的资金和国际义务，首都LRT工程项目无法停止。但是，我们应充分理解其后果。政府应同市政府联合合作，对该项目领域的问题画上句号，并采取实际措施。此外，推荐该类项目的负责人们应回答监管机构提出的问题。此外，议会议员们应就该问题作出回应。»总统说。

哈萨克斯坦第一副总理兼财政部部长阿里汗•司马伊洛夫6月26日在面向公众的公开述职报告中表示，首都轻轨项目（LRT）建造工程将于2020年秋季完工。

首都轻轨项目（LRT）是哈萨克斯坦的首条城市轻轨，连接机场和新火车站，途径总统府、国防部等地标性建筑，全长21.39公里，全线采用高架敷设，是线网中一条连接东北、西南方向的轨道交通骨干线。建成之后将把轻轨两端的通勤时间缩短将近一半。

该项目此前处于暂停状态，今年年内将恢复建设。

【编译：小穆】