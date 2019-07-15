哈中贸易投资推介会在首都举行

哈通社/努尔-苏丹/7月15日 -- «哈萨克斯坦——中国（山东）贸易投资推介暨洽谈会»7月15日在哈萨克斯坦首都努尔-苏丹市举行。

此次推介会由哈萨克斯坦中国贸易促进会和中国国际贸易促进委员会山东省委员会联合主办，并得到了哈萨克斯坦国际贸易商会及哈萨克投资股份公司（Kazakh Invest) 的协力举办。

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克、中国国际贸易促进会山东省委员会会长李文光、哈萨克斯坦工商会副主席努拉力·布凯哈诺夫分别在会上致辞，对哈中两国之间的经贸合作发展进行了介绍，强调哈中双方经济互补性强，合作潜力巨大。

期间，哈中贸促会会长哈纳特·拜赛克先生盛邀中国企业来哈投资，并表示相信两国企业之间的互利合作将为两国经济发展带来良好的助益。

会上，哈萨克投资股份公司引资部门负责人向与会人士详细介绍了哈萨克斯坦的投资环境，对投资者的优惠政策等，并就当前的投资项目进行了推介。

共有来自哈中两国的30多家企业参加了此次推介暨洽谈会，多家企业负责人就各自的产品及合作意向进行了介绍。

活动期间还安排了面向哈中参会企业的B2B对话交流环节，两国企业就合作事宜进行了交流。

哈中贸促会，哈萨克斯坦国际贸易商会和哈萨克投资股份公司分别与中国国际贸易促进会山东省委员会签署了合作备忘录。

【编辑：木合塔尔·木拉提】