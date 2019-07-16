伦敦一医院成功分离头部连体双胞胎

哈通社/努尔-苏丹/7月16日 —— 据中新网消息，近日，伦敦一家世界领先的儿童医院宣布，他们成功分离了一对罕见的头部连体双胞胎。

报道称，这对年仅两岁的双胞胎姐妹来自巴基斯坦，近期刚刚出院。此前，她们在伦敦的大奥蒙德街医院接受了一系列头部分离的手术。为进行这些手术，该医院出动了100多名工作人员，手术总时长达50小时。

2018年10月，这对双胞胎在医院进行了第一次手术。2019年2月，医生们进行了最后一场手术，并成功将这对头部相连的双胞胎分离。之后，医生们又进行了几次较小的手术，以便女孩们能够独立生活。

据报道，这对双胞胎出生时，她们的颅骨和血管融合在一起。为了确保手术顺利进行，专家们使用虚拟现实技术制作了一份解剖图，使得外科医生能够看到她们头骨的复杂结构，以及她们大脑和血管的位置。

一个团队还使用3D打印技术创建了可实用的塑料模型。在手术过程中，医生们首先分离出女孩的血管，然后将一块塑料模型植入她们的头部，将她们的大脑和血管分开。

在最后一个大手术中，医生们用女孩们自身的骨头建造新的头盖骨。他们还使用了组织扩张器，以确保每个女孩的皮肤组织都能覆盖到头顶。

目前，两个小女孩已经出院，在伦敦与母亲、爷爷和叔叔生活在一起。她们的父亲在其出生前就已去世。如今，她们每天在康复计划的框架下，进行物理治疗。

女孩们的母亲说：«我们感谢医院和工作人员，我们要感谢他们所做的一切。我们对未来感到非常兴奋。»

报道称，头部相连的双胞胎十分罕见，平均每250万名新生儿中才会有一例。