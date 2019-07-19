阿巴耶夫出席在美召开的促进宗教自由部长级会议

哈通社/努尔-苏丹/7月19日—新闻和社会发展部部长达吾然•阿巴耶夫本周出席由美国国务卿迈克•蓬佩奥主持召开的第二届促进宗教自由部长级会议。

115个国家的外交部部长和高级代表，以及来自世界各地的1000多名民间团体和宗教领袖人士参加了此次会议。

在讲话中，阿巴耶夫重申了哈萨克斯坦新领导人对确保宗教自由和基本人权原则的承诺。他说，哈萨克斯坦政府将继续采取措施，进一步为宗教间协会的活动创造有利条件，加强信仰间对话。

同时，部长向与会者介绍了哈萨克斯坦在举办世界和传统宗教领袖大会方面的经验，该大会旨在推动世界各宗教教派进行对话、和谐共存，并促进宗教领袖在维护世界和平，以人为本，宽容和宗教宽容方面，发挥积极作用。

此外，他还介绍了我国在打击极端主义和恐怖主义方面所做的努力，包括从叙利亚撤离600多名哈萨克斯坦公民并帮助其融入社会的«朱桑»人道主义行动，并指出哈萨克斯坦愿意分享在此方面的经验。

最后，阿巴耶夫强调，哈萨克斯坦在人权保护和确保世界宗教自由方面始终保持开放的合作态度。

在活动框架内，阿巴耶夫还与美国国际宗教自由无任所大使布朗巴克（Samuel D.Brownback）和美国国务院民主、人权和劳工局代理副助理秘书迈克尔•凯勒（Michael Kelleher）举行会谈，就宗教建对话、反极端主义和民间社会发展方面的双边合作进行讨论。

【编译：达娜】