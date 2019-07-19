日本京都动画纵火嫌犯承认“点燃了汽油”

哈通社/努尔-苏丹/7月19日 —— 据共同网报道，日本京都府警方19日举行记者会，就造成京都市伏见区的动画制作公司«京都动画»第一工作室33人死亡的纵火案件表示，已控制的男性嫌疑人名为青叶真司（41岁），住所及职业不详。据警方介绍，青叶承认放火称«点燃了汽油»。

据办案人员透露，青叶被控制时称«乘电车来到（京都）»。其持有的驾驶执照上的住址为东京北部的埼玉市。

京都府警方搜查1课和伏见警署当天下午以纵火杀人案件立案，在伏见区的府警察学校设置约100人规模的专案组。警方认为青叶涉嫌对该公司怀有强烈的单方面憎恨，事前准备汽油、打火机及多把刀具，有计划地企图进行大规模杀伤，将就此展开调查。

据相关人士透露，青叶曾于2012年在茨城县因在便利店抢劫被判3年6个月并实际服刑。因有精神障碍，出狱后成为政府援助下可接受福利服务的«特别调整»对象。

办案人员还透露，青叶被控制时身穿红色T恤衫和蓝色牛仔裤。附近居民表示，在案发前一天的17日下午1点左右曾目击到身穿类似服装的男子躺在工作室西南约500米的公园长椅上。还有目击消息称，18日火灾发生前约2个半小时的上午8点左右也在同一长椅上看到此人，警方正在调查相关性。警方19日没收了该公园内可能曾装入便携式汽油罐的空纸箱等。

据警方称，33名死者均为该公司员工。去年10月该公司网站出现过杀人预告，该公司曾报警。据悉警方以涉嫌用威力妨碍业务展开调查，但不清楚是否与纵火案相关。关于在未逮捕的阶段公布嫌犯姓名一事，府警高层在记者会上说明称«这是鉴于案件的重大性»。

青叶18日上午10点半左右从工作室1楼的入口闯入。有可能是在入口附近的螺旋式楼梯周围泼洒汽油后，用持有的带柄打火机点燃。现场还发现了锤子和几把菜刀，但没有使用过的痕迹。青叶被控制时称«（京都动画）抄袭了小说，所以放火»。

京都府警总部长植田秀人19日下午造访现场并献花，对媒体表示：«这是前所未有的无法原谅的罪行。将展开所有必要的调查，弄清犯罪动机和背景。»