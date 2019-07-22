京都纵火案嫌犯曾利用京都网吧 或为收集信息

哈通社/努尔-苏丹/7月22日--据日本共同社报道，22日采访办案相关人员获悉，有关造成日本京都市伏见区的动画制作公司«京都动画»第一工作室34人死亡的纵火杀人案件，嫌疑人青叶真司（41岁）在火灾几天前曾利用京都市的一家网吧。被认为生活在埼玉市的青叶可能不熟悉京都情况因而在网吧收集信息。

此外还获悉，平时为防盗关闭的第一工作室入口的卷帘门在火灾当天因为有访客而打开。根据附近居民的目击消息等，青叶可能在离开网吧后开始在现场周边踩点。京都府警方怀疑其在确认卷帘门的情况后实施了袭击，将展开调查。

案发前一天的17日下午2点半左右，京都府宇治市该公司总部附近的监控摄像头拍到了疑似青叶的男性推着手推车行走的画面。附近还有第二工作室和周边商品店等多个相关设施，对该公司怀有单方面仇恨的青叶可能在附近踩点，仔细观察袭击对象。

据办案相关人员等介绍，现场入口的网格状卷帘门一般处于关闭状态。工作人员平时使用其他便门进出。

总公司附近的监控摄像头拍到了身着与青叶被控制时相似的红色衬衫和蓝色牛仔裤的男性推着装有货物的手推车朝总公司所在的东面走去的画面。

据该公司介绍，去年10月官网上出现过杀人预告，曾报警。警方正以涉嫌用威力妨碍业务展开调查，但不清楚是否与纵火案有关。