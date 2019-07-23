如何申请办理哈萨克斯坦共和国电子签证？

哈通社/努尔-苏丹/7月23日 -- 2019年1月1日在哈萨克斯坦共和国启动了为外国公民开通单次电子签证试运行业务。

电子签证（公务/旅游/医疗目的）将根据哈萨克斯坦共和国内务部移民局相关规定认可的哈方有效邀请函签发。



117国公民可以申请办理旅游电子签证，23国公民可以申请办理医疗商务和医疗电子签证。（国家名单随后附上）



外国公民需通过努尔-苏丹和阿拉木图国际机场边检关口，持有效电子签证入境和出境哈萨克斯坦。



在签证和移民局网站进行电子签证申请（www.vmp.gov.kz）



电子签证仅对签证申请者本人有效，同行者需单独申请，不可续签。更换旅行证件（护照）时，必须再次获得电子签证。



已支付的签证申请费用不予退还。



签证申请者提供的护照必须符合以下标准：

1）保证是申请者本人护照和护照的真实性，包含延期、备注、记录、涂改、更正、撕页或者加页的标记；

2）至少有2页空白签证页;

3）自申请签证到期日起护照有效期不少于三个月；



4）不应有关于延长有效期的标记。

在确定办理的电子签证和证明外国公民身份的旅行证件信息不符的情况下，电子签证被视为无效并可能导致拒绝其入境哈萨克斯坦共和国。

在通过哈萨克斯坦共和国国境并在国家停留期间，外国公民必须持有有效的旅行证件（护照）和已打印的电子签证。



持有效电子签证的外国公民可免于在移局服务机构登记。



接待方在外国公民抵达之日起三个工作日内应告知移民局部门关于其在哈萨克斯坦停留的消息。



签证和移民局网站

—申请电子签证必须在签证和移民局网站进行注册（www.vmp.gov.kz）；

—进入«电子签证«版块并确认邀请函的真实性；

—了解申请电子签证的要求；

—输入邀请函号码（由哈萨克斯坦邀请方提供）并填写必须的护照材料；

—确实邀请函的真实性后，检查并核实电子签证和身份旅行证件信息是否相符；

—支付签证申请费（付款后需返回签证和移民局网站的个人账号）；

—打印电子签证（签证在个人账号中生成）；

—通过努尔-苏丹和阿拉木图国际机场边检时出示已打印的电子签证。

可申请单次旅游电子签证的国家包括：

阿尔及利亚、安哥拉、安道尔、安提瓜和巴布达、阿鲁巴、巴哈马、孟加拉国、巴巴多斯、巴林、伯利兹、贝宁、玻利维亚、博茨瓦纳、文莱达鲁萨兰国、布基纳法索、布隆迪、不丹、瓦努阿图、梵蒂冈、委内瑞拉、越南、加蓬、圭亚那、海地、冈比亚、加纳、危地马拉、几内亚、几内亚比绍、洪都拉斯、格林纳达、吉布提、多米尼克国、多米尼加、赞比亚、津巴布韦印度、印度尼西亚、柬埔寨、喀麦隆、卡塔尔、肯尼亚、基里巴斯、朝鲜民主主义人民共和国、中华人民共和国、哥伦比亚、科摩罗群岛、刚果共和国、哥斯达黎加、科特迪瓦、古巴、科威特、老挝、莱索托、利比里亚、黎巴嫩、列支敦士登、毛里求斯、毛里塔尼亚、马达加斯加、中国澳门、马其顿、马拉维、马里、马尔代夫共和国、摩洛哥、马绍尔群岛、密克罗尼西亚、莫桑比克、缅甸、纳米比亚、瑙鲁、尼泊尔、尼日尔、尼日利亚、尼加拉瓜、阿曼、帕劳、巴拿马、巴布亚新几内亚、巴拉圭、秘鲁、卢旺达、萨尔瓦多、萨摩亚、圣马力诺、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、斯威士兰、塞舌尔群岛、塞内加尔、圣文森特和格林纳丁斯、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、苏里南、塞拉利昂、泰国、坦桑尼亚、多哥、汤加、特立尼达和多巴哥、图瓦卢、突尼斯、土库曼斯坦、乌干达、乌拉圭、法罗群岛、斐济、菲律宾、中非共和国、乍得、黑山、斯里兰卡、厄立特里亚、埃塞俄比亚、南非共和国、牙买加

可申请单次商务/医疗电子签证的国家包括：

巴哈马、百慕大、布隆迪、洪都拉斯、格陵兰、印度尼西亚、卡塔尔、科威特、老挝、澳门、摩洛哥、梵蒂冈、英属维尔京群岛、越南、海地、柬埔寨、古巴、马其顿、尼加拉瓜、阿曼、塞尔维亚、南非共和国、黑山





【来源：哈萨克斯坦外交部】