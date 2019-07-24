欧亚开发银行：哈萨克斯坦经济增速趋于稳定

哈通社/努尔-苏丹/7月24日 -- 据哈萨克斯坦Kapital.kz网站7月23日报道，欧亚开发银行经济分析师别尔季古洛娃表示，2019年一季度，哈萨克斯坦经济连续三个月实现恢复性增长。

据哈国民经济部初步评估，前5个月哈经济增速保持在4%的水平。投资趋于活跃，农业生产增长，一定程度上弥补了部分工业门类和消费需求增长放缓所造成的影响。

近几个月来，对世界经济增长放缓和国际原油市场价格下行的预期限制了哈萨克斯坦的经济活力。2019年5月，由于卡沙甘油田大修造成油气生产下降11.3%，煤炭生产下降5.4%，导致工业生产比上年同期下降1.6%。此外，由于产量下滑的行业增多，制造业增速从4月份的9.3%下滑至3.8%。

卡沙甘油田大修已于5月下旬全部结束，预计6-7月石油产量将会出现恢复性增长。按照计划，田吉兹油田和卡拉恰干纳克油田将于3季度末—4季度初关闭进行维修，这将对下半年哈工业生产指标增长产生抑制作用。

2019年1-5月，哈固定资产投资同比增长7.8%，投资主要集中在采掘业、农业和建筑业，制造业、商贸业、运输业和不动产业投资减少。考虑到当前哈国家规划的实施情况，预计未来投资仍将继续成为经济增长的主要驱动力。





【编辑：木合塔尔·木拉提】