不实产品认证书威胁欧亚经济联盟进口安全

哈通社/努尔-苏丹/7月24日 -- 欧亚经济委员会技术监督委员纳扎连科日前表示，欧亚经济联盟已经出现了产品认证书的«灰色市场»，给联盟进口安全带来威胁。检测实验室、授权外国制造商等评定机构存在不负责任的行为，滋生了产品认证书«灰色市场»，导致大量进口产品未经安全认证进入联盟境内。

纳表示，联盟批准实行统一技术规范许可证制度后，各成员国在认证方面面临着诸多问题。欧亚经济委员会正与各成员国职能机构一道，在规范行业秩序、登记审查认证文件、加强对认证机构和检测实验室监督等方面开展系统性工作。

纳表示，欧亚经济联盟正在实施«危险产品信息系统»试点项目。未来两年，联盟将建立现代化信息系统，密切跟踪不安全产品流通，并采取措施迫使其退出市场。

纳指出，欧亚经济委员会与各成员国监管机构致力于消除与第三国的技术性贸易壁垒，搭建相应法律框架。未来，联盟将与第三国商签消除技术性贸易壁垒协议，建立相应工作机制，寻求与第三国认证文件互认。联盟正在建立统一技术监管体系，主要任务是消除技术性贸易壁垒，严格产品进入联盟市场的统一要求。