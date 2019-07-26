乌兹别克斯坦启动加入世贸组织谈判

哈通社/努尔-苏丹/7月26日 -- 据乌兹别克斯坦外交部新闻局消息，乌兹别克斯坦当局已正式启动加入世贸组织谈判。

消息称，日前，乌兹别克斯坦常驻联合国办事处和日内瓦其他国际组织代表拉帕索夫向世贸组织总干事阿泽维多递交了一份关于乌对外贸易制度的最新备忘录，标志着乌加入世贸组织谈判进程正式开启。值得注意的是，这是乌兹别克斯坦15年来首次准备向世贸组织成员提交的正式文件，将为未来乌加入谈判进程奠定良好基础。

阿泽维多表示，世贸组织秘书处将为乌兹别克斯坦加入进程提供必要的援助和支持，包括2019年举行乌加入世贸组织工作组首次会议。他说：«在米尔济约耶夫总统的领导下，乌兹别克斯坦实施大规模改革，这是国家发展对外政治、经济关系的关键因素，也使得国家法律法规能够符合世贸组织的规则和标准。»

乌兹别克斯坦于1994年6月获得关贸总协定观察员地位，并于1998年成立了关于加入世贸组织的部门间工作委员会。在随后几年中，该机制不定期举行会议，2000年代中期暂停了相关工作。目前，乌兹别克斯坦是世贸组观察员。

【编辑：木合塔尔·木拉提】