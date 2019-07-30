法国经济和财政部部长访问哈萨克斯坦 参观哈法合资铁路机车制造企业

哈通社/努尔-苏丹/7月30日 -- 法国经济和财政部部长布鲁诺·勒梅尔正在对哈萨克斯坦进行访问。

此行是他首次访问哈萨克斯坦，访问的主要目的是与哈萨克斯坦建立新的伙伴关系并加强合作。

«哈法两国在核工业、飞机制造（空客）、文件安全、能源方面建立了良好的合作关系。 我们希望两国之间所有的合作项目都能取得成功。»部长在接受媒体采访时说。

访问期间，勒梅尔参观了位于首都努尔-苏丹的哈法合资电力机车制造厂，并听取了对在哈投资建厂的Alstom公司相关情况的介绍，并出席了该公司为阿塞拜疆生产的机车剪彩仪式。

Alstom公司主要产品为铁路机车系统及相关技术装备和设备。

法国经济和财政部部长布鲁诺·勒梅尔强调，这座工厂的成功象征了两国在经济领域合作的良好前景。

他还表示，铁路交通领域的合作对哈法两国而言具有重要的战略意义。

根据计划，布鲁诺·勒梅尔将在访问期间会见我国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、政府总理阿斯哈尔·马明和政府副总理杰恩斯·哈斯姆别克。

【编译：木合塔尔·木拉提】