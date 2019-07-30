政府总理会见法国经济和财政部部长

哈通社/努尔-苏丹/7月30日—政府总理阿斯哈尔·马明30日会见前来哈萨克斯坦进行访问的法国经济和财政部部长布鲁诺·勒梅尔。

会谈中，双方就哈萨克斯坦与法国在经贸和投资领域合作的热点问题和前景进行讨论。

马明指出，法国是哈萨克斯坦在欧盟框架内的重要合作伙伴，并强调了首任总统纳扎尔巴耶夫与法国总统埃马纽埃尔·马克龙于去年10月在布鲁塞尔举行的«亚洲-欧洲»论坛（又称亚欧会议）第12次首脑峰会框架内通过的经贸议程的重要性。

他还指出，法国是哈萨克斯坦五大投资国之一，根据2018年的数据显示，哈法两国之间的双边贸易额同比增长32.5%，达45亿美元。2008-2018年期间，法国对哈萨克斯坦的直接投资总额达150亿美元。

同时，两国在运输工程、建筑材料、医药、食品、能源、航天工业、可再生能源、基础设施开发、智慧城市等领域方面实施联合项目，开展了富有成效的合作。

此外，如道达尔、欧安诺、达能、标致、阿尔斯通等130多家法国企业在哈萨克斯坦境内开展其业务并成功运作。

总理强调了哈萨克斯坦在进一步发展两国投资合作，实施交通基础设施、数字技术和人力资本等联合项目方面的兴趣。

他指出，我国在农业领域拥有巨大潜力，与法国达能，拉克塔利斯和Soufflet集团之间实施了富有成效的联合项目。哈萨克斯坦在生产生态清洁产品并进入欧亚经济联盟和中国市场方面前景良好。

法国经济和财政部部长勒梅尔表示，哈萨克斯坦是法国在中亚的主要合作伙伴，法方将继续致力于实施两国元首制定的战略合作方向。

他还指出，考虑到经贸、投资和工业领域的合作前景，两国友好与合作将迈向更高水平。

根据会谈结果，哈法双方签署了一些列合作文件。其中包括：

萨姆鲁克-卡泽纳国家基金控股公司与法国国家投资银行之间签署的联合投资协议；

哈萨克斯坦能源部、哈萨克斯坦国家石油天然气公司与道达尔公司之间签署的有关数字技术领域的备忘录。

【编译：达娜】