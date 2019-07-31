阿拉木图与韩国加强经贸合作

哈通社/阿拉木图/7月31日—阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫日前会见韩国驻阿拉木图总领事金兴洙（KIM Hiuenh-Soo）。

会谈期间，双方就双边经贸关系现状及前景，以及加强文化和人道主义领域合作等问题进行讨论。

萨金塔耶夫指出，韩国是哈萨克斯坦12个主要贸易伙伴之一。过去十年间，韩国对哈萨克斯坦的投资总额达45亿美元。在阿拉木图有320家韩国资本公司。目前，共有320家韩国企业在阿拉木图开展业务，涉及贸易、医药、建筑和电信等领域。

同时，市长强调了在阿拉木图开设的大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）代表处对加强商业联系的重要性。今年前五月，两国之间的双边贸易额同比增长5.5%。

萨金塔耶夫还指出，该市作为哈萨克斯坦金融和经济中心具有很强的投资吸引力，政府为许多投资项目推出了一系列优惠政策。今年4月，该地区工业区启动了现代牌轻型轿车工厂的建设工程。

此外，市长表示，两国在基础设施和运输领域的合作关系日益发展。去年，西欧-中国西部国际公路阿拉木图路段的建设工程启动，韩国SK集团以及韓國道路公社参与了项目。同时，阿拉木图与韩国«现代Rotem»公司签署了关于电动车辆供应的相关协议。

【编译：达娜】