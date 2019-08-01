中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    15:51, 01 八月份 2019 | GMT +6

    哈萨克斯坦经贸代表团访问伊斯坦布尔

    None
    None
    哈通社/努尔-苏丹/8月1日—据外交部新闻消息，哈萨克斯坦经贸代表团31日对土耳其伊斯坦布尔进行工作访问。

    此次访问工作由哈萨克斯坦驻土耳其大使馆、工业和基础施舍发展部、阿塔梅肯企业家协会、哈萨克斯坦外贸商会，以及土耳其商会和商品交易所联盟共同组织安排。

    在与土方相关代表举行的会谈中，哈萨克斯坦代表团就我国的出口和投资机会，对外国投资者实行的优惠政策，以及为促进共同贸易的相关机制等问题进行了介绍。

    哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒指出，土耳其是哈萨克斯坦的重要的战略和贸易伙伴之一。两国之间的双边贸易额达20亿美元，而1992年这一数字仅为3000万。自独立以来，土耳其对哈萨克斯坦进行的直接投资额达38亿美元。目前，哈萨克斯坦境内约有2200家土资企业开展业务。

    在访问框架内，哈萨克斯坦经贸代表团还与土耳其企业代表举行了B2B形式会谈，根据会谈结果，双方就进口哈萨克斯坦产品等问题达成协议。

    此外还举行了土耳其工商会与哈土联合商会之间的第一次会议，就加强联合商会成员国企业家之间的经济联系，及两国之间的贸易额等问题进行了讨论。

    会议期间，大使指出，哈土联合商会是首任总统纳扎尔巴耶夫于去年9月访问安卡拉期间成立，旨在促进和加强两国之间的贸易经济、投资和技术领域合作。

    值得一提的是，来自哈萨克斯坦和土耳其的150名企业代表参加了此次活动，包括30家哈萨克斯坦加工产品出口商。

    【编译：达娜】

    标签:
    外交部 哈萨克斯坦与土耳其 外交 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!