伊斯兰食品安全组织代表团访问文莱

哈通社/布宜诺斯艾利斯/8月6日—据外交部新闻消息，伊斯兰食品安全组织(IOFS)代理总干事叶尔兰·巴依达吾列特近日对文莱达鲁萨兰国进行了一次工作访问。

访问期间，叶兰拜多雷特会见了文莱初级资源和旅游部部长阿旺·阿里·本·阿蓬。

会谈期间，巴依达吾列特向文莱方面介绍了伊斯兰食品安全组织的任务及目标。他表示，组织内部的合作涉及多个领域，各成员国就创新和现代技术方面的经验进行分享交流。此外，必要时，伊斯兰食品安全组织能够采取协调行动，提供所需的紧急和人道主义援助，调动和管理财政及农业资源，以加强成员国的粮食安全。

同时，他还表示，伊斯兰食品安全组织愿意为为文莱长期粮食安全计划在发展本国农业和出口方面的实施提供全面支持。在这方面，巴依达吾列特邀请文莱加入该组织，并参加定于今年8月27-29日在吉达举行的第二届大会会议。

访问框架内，巴依达吾列特还会见了文莱投资局副总经理艾哈迈德•杰弗里•阿布德•拉赫曼。会谈期间，巴依达吾列特向他介绍了哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司、阿斯塔纳国际金融机构的相关工作，并邀请文莱方面进行合作。

文莱方面积极评价了两国在农工业和投资领域的合作前景，并指出了哈萨克斯坦倡议的相关性。

【编译：达娜】