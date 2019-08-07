哈萨克斯坦将采用无人机对高鼻羚羊进行种群普查

哈通社/努尔-苏丹/8月7日 – 哈萨克斯坦计划借助无人飞行器对境内的高鼻羚羊种群数量进行统计。

首架专用的无人机测试工作7日在首都城郊进行。





根据哈萨克斯坦环境、地质和自然资源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫提供的数据，目前哈萨克斯坦境内共有高鼻羚羊33.4万头。

部长强调称，近年来相关部门加大了对偷猎者的打击行动，将保护和恢复高鼻羚羊种群数量作为最重要的工作之一。

部长还表示，哈萨克斯坦里海管道财团近期捐赠了一批卫星定位系统。借助这些设备，对高鼻羚羊的追踪保护工作得到了质的提升。

里海管道财团副总干事卡伊尔格力德·卡布利丁表示，在企业与政府合作框架下，将继续为环保和生态恢复提供支持。

«30-40年代哈萨克斯坦境内的高鼻羚羊超过200万头，而如今数字大幅下降，其他国家境内甚至已经灭绝，因此我们希望能够尽力提供帮助，保护这个物种的存续。»他说。

他还强调，环保工作并不是只属于学者的任务，国家、企业家都对此负有义务。

值得一提的是，7日进行测试的无人飞行器型号在邻国俄罗斯已使用多年。这种翼展3米的无人机重量仅有12公斤，可在空中滞留4.5个小时，可在100公里的范围内进行拍摄。

【编译：木合塔尔·木拉提】