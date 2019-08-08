哈萨克斯坦外长会见摩洛哥驻哈大使

哈通社/努尔-苏丹/8月8日—据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外长贝布特·阿塔穆库洛夫7日会见摩洛哥驻哈大使阿布德尔扎里勒•索布利。

会谈期间，双方就两国友好稳定的双边关系，以及两国在区域和国际组织框架内进一步发展合作关系等问题进行讨论。

外长指出，哈萨克斯坦视摩洛哥是阿拉伯世界和北非地区的领先国家之一，哈萨克斯坦愿意与摩洛哥全面发展合作关系。哈萨克斯坦与摩洛哥之间的双边关系日益发展，双方都是伊斯兰合作组织成员国。哈方感谢摩洛哥对哈萨克斯坦在各种国际平台提出的倡议所给予的支持。

摩洛哥大使对两国合作关系的发展表示信心，并表示摩洛哥就哈萨克斯坦作为中亚地区的友好国家表示赞赏。

同时，摩洛哥大使代表该国外交和国际合作部部长纳赛尔·布里塔，邀请阿塔穆库洛夫对摩洛哥进行访问。他指出，此次访问将为努尔-苏丹和拉巴特之间多边关系的进一步发展提供重要推动力。

会上，双方还就两国在经贸领域的互利合作展开讨论，并指出双方在采矿和冶金行业具有相同点，同时表示两国在科学和工程领域的合作方面具有巨大潜力。

此外，外长和大使就两国在农业、旅游、文化和人道主义领域的合作关系等问题交换了意见。

据悉，摩洛哥位居北非地区旅游业之首，每年前往该国旅游的外国游客人数达1100万之多，其中包括数千哈萨克斯坦游客。

【编译：达娜】