哈吉塔乌四国内务部长会议在阿拉木图举行

哈通社/努尔-苏丹/8月9日—哈萨克斯坦内务部部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫9日在阿拉木图与吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦3国内务部代表举行会谈。

据内务部新闻消息，哈吉塔乌4国内务部长第二次会议于8月8-10日期间在阿拉木图举行。据悉，首次会议曾于去年在吉尔吉斯斯坦举行，活动旨在加强区域内的安全合作关系。

会议期间，各方代表就打击非法移民、联合抓捕罪犯、打击盗窃以及其他边防合作等问题展开讨论。

图尔古姆巴耶夫指出，去年在乔尔潘阿塔举行的会议期间达成的联合协议为加强相互合作关系提供了新动力。哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦、塔吉克和乌兹别克斯坦在双边和多边形式框架内开展了富有成效的合作。现阶段，各方正积极在独联体、上合组织及其他国际组织框架内实施打击犯罪的联合行动方案。今后，各方应更加团结一致，在联合打击毒品犯罪、恐怖主义和极端主义、非法移民等领域取得更好的成绩。在此方面，该会议将成为讨论和预防潜在威胁的绝佳平台。

根据会谈结果，各方签署了本次会议的会议纪要。

此外，各方批准通过了该会议作为中亚地区内务机构在打击跨界犯罪领域方面的对话平台的相关文件。

【编译：达娜】