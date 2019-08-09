欧亚开发银行发布《欧亚开发银行成员国集群发展现状》研究报告

哈通社/努尔-苏丹/8月9日 -- 据Kapital.kz网站8月7日报道，欧亚开发银行近期发布《欧亚开发银行成员国集群发展现状》研究报告。

报告指出，欧亚开发银行成员国均未进入全球集群发展（cluster development）排名50强。其中，亚美尼亚排名第72位，俄罗斯排名第95位，塔吉克斯坦排名第100位，哈萨克斯坦排名第120位。

报告称，欧亚开发银行成员国中小企业融资能力有限，风险资本市场发展不充分，限制了创新型企业的成长发展。同时，创建新企业面临较高壁垒，对市场竞争力、工业生产力和创新潜力造成了负面影响。

报告称，欧亚开发银行成员国大部分集群倡议都是在与外国企业或国际组织的合作框架下形成的，这表明成员国对集群发展持开放态度。报告指出，集群发展对欧亚开发银行成员国具有重要意义，成员国普遍国土广袤且开发不足，缺少发达的运输通道，多数属于内陆发展中国家。通过建立新的增长中心，集群发展将成为促进各成员国经济均衡增长、提高国家竞争力的重要工具。

【编辑：木合塔尔·木拉提】