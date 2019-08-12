哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使卸任

哈通社/努尔-苏丹/8月12日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统12日签署命令，解除叶尔穆哈梅特•叶尔特斯巴耶夫的大使职务。

消息称，根据总统令，叶尔穆哈梅特•哈毕登吾勒·叶尔特斯巴耶夫不再担任哈萨克斯坦驻白俄罗斯特命全权大使兼常驻独联体宪章及其他机构代表职务。

叶尔穆哈梅特•叶尔特斯巴耶夫1956年出生在卡拉干达州，曾毕业于卡拉干达国立大学和莫斯科罗蒙诺索夫国立大学。

1990-1994年 任哈萨克斯坦最高会议议员；

1994-1998年 任哈萨克斯坦共产党政治执行委员会秘书兼哈萨克斯坦总统顾问；

1998-2000年 任哈萨克斯坦战略研究院主任；

2000-2002年 任总统办公厅部门主任；

2002-2006年 任哈萨克斯坦总统顾问；

2006-2008年 任哈萨克斯坦文化和新闻部部长；

2008-2013年 任哈萨克斯坦总统顾问兼总统直属国家公共政策委员会成员；

2013-2017年 任哈萨克斯坦驻格鲁吉亚特命全权大使；

2017年11月开始出任哈萨克斯坦驻白俄罗斯特命全权大使一职。

【编译：小穆】