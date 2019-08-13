美国宣布移民新规：依赖公共福利者将更难获绿卡

哈通社/努尔-苏丹/8月13日 -- 据中新网消息，特朗普政府12日宣布一项针对合法移民的规定：是否依赖公共福利将被视为绿卡申请者的一项负面指标。

对此，批评者认为，美国政府此举剥夺了低收入移民家庭在美国合法居留的努力，同时制造«寒蝉效应»迫使这些家庭放弃急需的社会援助。

这项规定对«基于公共负担理由不予受理»的条款作出调整，扩大了美国移民管理机构对«公共负担»的定义范围，将食品券、医疗和住房补助等公共福利纳入其中。领取或接受上述福利的移民，将被认为有可能在未来成为«公共负担»，从而在申请绿卡或入籍时遭到拒绝。

美国公民和移民服务局代理局长肯尼斯·库奇内利(Kenneth Cuccinelli)当天在白宫就这项新规举行记者会。他表示，新规将适用于每年近40万的申请者，美国移民管理机构对绿卡申请者的评估将包含这项«有意义的分析»。

库奇内利说，«通过公共负担条款，特朗普政府正在强化自给自足和个人责任的理念，确保移民能够自食其力，并在美国取得成功。»

这项新规将于10月15日开始执行。根据规定，在任意36个月内，累计领取一项或多项指定公共福利超过12个月的个人将被视为«公共负担»。(在一个月内领取两份不同的福利算作两个月)

白宫在随后发布的一份声明中称，特朗普政府此举旨在确保非美国公民不会«滥用»美国的公共福利。想要进入或居留美国的外国人必须自食其力，而不是依赖公共福利。

美国媒体指出，此次的移民新规是特朗普在移民问题上执行强硬政策的又一新例，并将目标从边境的非法移民扩大到境内的合法移民。今年5月，特朗普曾宣布改革美国移民制度，计划采用积分制«择优»向申请者发放工作签证或绿卡。

《华盛顿邮报》认为，该规定为绿卡和美国公民身份的申请者设置了新的标准。«公共负担»定义的改变可能会大幅减少以家庭为单位的合法移民赴美，特别是来自墨西哥、中美洲的移民。

«这项规定延续了一个世纪以来惩罚移民家庭的做法，他们有时入不敷出。»美国国家移民法律中心12日发表声明认为，政府此举是出于种族动机，该中心将在新规生效之日提起诉讼。

根据美国移民政策研究所统计，美国2016年共发放80万张绿卡。新规如果落实，一半以上以家庭为单位的绿卡申请者可能会被拒绝。

该机构还警告称，这将让移民不得不在必要的政府福利和永久居留权之间作出选择。而美国移民管理机构将拥有更大的自由裁量权，拒绝接纳更多的潜在移民，尤其是那些收入和教育水平有限的移民。