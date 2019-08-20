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    19:42, 20 八月份 2019 | GMT +6

    政府总理会见美国副国务卿黑尔

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    哈通社/努尔-苏丹/8月20日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明20日在总理府会见为出席C5 + 1（中亚五国与美国）会议正式访问哈萨克斯坦的美国政治事务副国务卿戴维·黑尔（DavidHale）。

    双方在会谈中指出，有效落实哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫于2018年对美国进行正式访问期间与美国总统唐纳德·特朗普达成的共识具有重要意义。

    此外，双方还就双边经贸和投资领域合作问题进行了讨论。

    美国是哈萨克斯坦经济的重要投资国之一。2005-2018年，美国对哈直接投资总额达400亿美元。2018年，哈美两国双边贸易总额达53亿美元，创造历史记录。今年上半年，两国双边贸易总额达11亿美元，较去年同期增长31.8%。

    戴维·黑尔指出了哈萨克斯坦对美国投资者的吸引力。

    马明表示，两国经济各领域有着巨大的合作潜力。他同时还指出了双方在能源、农业、医疗卫生、信息技术、物流、旅游和航空航天领域合作发展潜力。

    «我相信您的访问将为两国相互合作关系的加强带来新的动力。»马明说。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦与美国 政府 黄金储备
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