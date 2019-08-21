哈萨克斯坦与联合国加强打击恐怖主义合作

哈通社/努尔-苏丹/8月21日—据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外交部无任所大使斯坦尼斯拉夫•瓦西里恩科日前会见联合国反恐怖主义办公室、联合国开发计划署以及联合国毒品和犯罪问题办公室代表团。

会谈期间，双方就加强亚洲对极端主义意识形态的抵抗力(STRIVE Asia)有关项目的实施，以及欧盟与联合国在哈萨克斯坦的联合伙伴关系等问题进行讨论。

据了解，STRIVE Asia项目的主要目标是在政府、安全机构、研究团体和大众媒体的帮助下，通过多边途径，帮助预防和打击中亚、南亚和东南亚的暴力极端主义。

据联合国方面介绍，暴力极端主义的蔓延对国际社会在和平与安全方面的努力构成了严重威胁。多数中亚国家观察到，由于外国恐怖分子在该地区的活动或返回其母国，导致了激进主义和宗教极端主义的增长。

欧盟方面为该项目的实施捐赠1000万美元。

外交部称，考虑到在朱桑人道主义行动框架内从叙利亚战区撤离的恐怖分子（在押）和哈萨克斯坦妇女和儿童重新融入社会的重要性，STRIVE Asia项目将有助于加强我国在打击恐怖主义和极端主义的潜力。

【编译：达娜】