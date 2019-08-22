第一届中亚青年节在阿拉木图开幕

哈通社/阿拉木图/8月22日—第一届中亚青年节（Central Asia Youth Festival）开幕式在阿拉木图举行。

来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和土耳其的300多名18-29岁之间的青年代表聚集琼布拉克高山滑雪度假区。

首任总统基金会执行董事阿斯耶特•伊谢克舍夫、阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫、新闻和社会发展部副部长马拉特·阿兹勒罕诺夫出席了活动开幕式。

活动期间，伊谢克舍夫在开幕式上宣读了首任总统纳扎尔巴耶夫致论活动参与者的贺信。

纳扎尔巴耶夫在贺信中写道：«‘中亚青年节’是实现该地区和平与繁荣的重要一步，为创造稳定和安全的政治社会环境提供新动力，也是在相同的历史和社会经济以及文化背景下的具有建设性的对话平台。世界的未来掌握在青年人手中。众所周知，哈萨克斯坦宣布2019年为青年年。今天，人力资本成为国家成功发展的关键因素。因此，年轻人们应花费更多的时间和精力来发挥自己无限的潜能和力量。青年是国家的黄金储备，是民族的希望。今天的活动对你们来说将是好的开始，未来还有漫长而有趣的旅程等着你们。祝你们好运，我的朋友们！»

随后，阿拉木图市市长萨金塔耶夫，以及新闻和社会发展部副部长阿兹勒罕诺夫发表了讲话，强调了此次活动重要性。

此次活动在青年年框架内，由首任总统基金会组织举办，旨在为中亚青年建立永久的对话平台，促进该地区各国青年交流，提升青年领导力潜能。

为期两天的中亚青年节包括小组会议、各类课程，以及推销会和作品设计展等。

【编译：达娜】