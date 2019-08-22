世卫组织呼吁进一步研究微塑料并大力处理塑料污染问题

哈通社/努尔-苏丹/8月22日 —— 在公布了对饮用水中微塑料目前研究结果的分析报告后，世界卫生组织（世卫组织）今天呼吁进一步评估环境中的微塑料及其对人类健康的潜在影响。世卫组织还呼吁减少塑料污染，以改善环境和减少人类接触量。

世卫组织公共卫生、环境和健康社会决定因素司司长Maria Neira博士说，«我们迫切需要进一步了解微塑料对健康的影响。微塑料无处不在，在我们的饮用水中也有。根据我们掌握的有限信息，目前饮用水中的微塑料水平似乎不会对健康构成威胁。但我们需要进一步了解情况。我们还需要遏制全球塑料污染的上升趋势»。

分析报告汇总了关于饮用水中微塑料问题的最新知识。分析结果显示，人体不太可能吸收大于150微米的微塑料，估计对较小颗粒的吸收也有限。极小的微塑料颗粒（包括纳米颗粒）的吸收和分布可能较高，但这方面的数据极其有限。

需要开展进一步研究，以更准确地评估微塑料接触情况及其对人类健康的潜在影响。应开发用于检测水中微塑料颗粒的标准方法，进一步研究淡水中微塑料来源和情况，并研究不同处理程序的功效。

世卫组织建议饮用水供应商和监管机构优先清除对人类健康有已知风险的微生物病原体和化学物质，如那些导致致命腹泻病的病原体和化学物质。这样做有两大好处：废水和饮用水处理系统既能处理粪便和化学物质，又能有效去除微塑料。

通过废水处理，可以从废水中去除90%以上的微塑料，三级处理法（例如过滤）去除率最高。采用传统方法处理饮用水可以去除小于一微米的颗粒。全球很大一部分人口目前尚无充足的水资源和污水处理设施。社区可以通过处理人们接触已被粪便污染的水源，解决与微塑料相关的问题。