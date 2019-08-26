驻华大使努雷舍夫会见中国人民对外友好协会主席李小林

哈通社/努尔-苏丹/8月26日——据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻中国特命全权大使沙赫拉特·努雷舍夫日前在北京与中国人民对外友好协会主席李小林举行了会晤。

会谈中，双方讨论了加强两国公共外交问题，并特别关注了扩大哈萨克斯坦民族和睦大会与中国人民对外友好协会合作，包括在中国共同组织各种音乐会、展览、哈萨克斯坦著名演员和艺术家参与的双年展。

会谈结束后，双方就利用民间外交加强两国之间的相互信任、睦邻友好关系达成了共识。

据悉，中国人民对外友好协会是1954年5月3日由中国十个全国性的社会团体联合发起成立的。协会的主要目标包括增进中国人民与世界各国人民的相互了解和友谊，促进他们在政治、经济、商业、科技、社会、文化和教育领域的相互交流与合作。

迄今为止，该协会已与全球120多个国家的370个国家协会建立了友好合作伙伴关系。

中国人民对外友好协会积极参加各种国际组织举办的会议，论坛和其他活动。中国与其他有关组织和部门一道，正在努力扩大与外国的贸易、经济和科技合作，并参与专家交流。在实施民族文化交流方面，社会向国外派遣并接受创意集体，举办外国文化艺术日，安排展览和博览会。

中国人民对外友好协会开展其它有关中国人民同各国人民友好合作的工作。