哈俄吉三国防空军联合军事演习开幕

哈通社/努尔-苏丹/8月27日– 代号为«战士的友谊——2019»的联合军事演习在哈萨克斯坦举行。

据国防部消息，此次大型联合军事演习将在哈萨克斯坦的萨尔沙甘训练场和俄罗斯阿舒乐克训练场同时举行，哈萨克斯坦、俄罗斯和吉尔吉斯等国防空军部队参加演习。

哈萨克斯坦武装力量空军和防空军装备的各类武器装备，如S-200V、S-300PC、S -75、S-125、圆圈(Круг)、立方(Куб)等防空导弹系统，新列装的苏30SM战机，米格31、苏27、苏25、L39战斗机，米35、米171、米17直升机，以及有哈萨克斯坦自行生产的EC-145直升机和WinlongWL无人机等，均将在演习期间得到检验。





此外，在萨尔沙甘训练场举行的演习期间，吉尔吉斯军方的S-75和S-125系统也将参加演习。

哈萨克斯坦、吉尔吉斯和俄罗斯三国防空部队将在演习中对防空武器装备面对各种不同任务时的应对情况，以及官兵的技战术能力进行考察。此外，演习内容还将包括对制导/非制导武器和航空装备的实弹射击，以及白昼和夜间战斗任务的执行等。





演习开始前，哈萨克斯坦防空军已经进入了高级别戒备状态，并将装备和人员投送至相关区域进行准备。





【编译：木合塔尔·木拉提】