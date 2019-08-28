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    13:59, 28 八月份 2019 | GMT +6

    哈萨克斯坦二级银行分行数量持续减少

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    哈通社/努尔-苏丹/8月28日—据Ranking.kz网站报道，哈萨克斯坦二级银行分行数量持续降低。

    消息称，年初至今，国内各大银行分行数量减少5.2%，而自动柜员机（ATM）数量却增加11.5%

    截至6月底，全国各地ATM机数量约为1.1万台。

    其中具有存款功能的ATM机数量为3600台，较去年同期增长72.1%（增加1500台）；不具备存款功能的ATM机数量同比减少5%（减少384台）；具有多项功能的ATM机数量增长11.7%

    在这一趋势的影响下，全国各地银行分行数量持续降低，截至今年8月，全国银行分行数量达1926家，一年内共有105家分行关闭。

    其中，营业网点数量减少最多的是Kaspi银行，一年内关闭18家分行，目前全国各地共有201家网点，但其ATM机数量不断增长，目前仅居人民银行（Halyk bank）之后；

    此外，Jýsan银行一年内关闭17家银行，目前共有138家网点；ATF银行一年内关闭13家银行；而鉴于人民银行完成收购商业银行（Qazkom Bank），目前该行仍有656家网点正在营业。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 金融 经济 黄金储备
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