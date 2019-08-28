萨热阿尔卡天然气管道工程进展顺利

哈通社/努尔-苏丹/8月28日– 哈萨克斯坦能源部石油天然气司司长泽亚什·基雅克巴耶夫表示，«萨热阿尔卡»天然气管道工程正按照预期计划顺利进行。

据其介绍，为保障«萨热阿尔卡»天然气管道工程的实施，特意组建了«阿斯塔纳天然气（АстанаГаз ҚМГ）»公司。该公司的股东为«萨姆鲁克-卡泽纳»基金和«巴伊铁列克»控股公司。一年前国家经济现代化委员会通过了公司的融资计划和条款，规定项目总投资金额为2673亿坚戈。

基雅克巴耶夫在能源部会议上说：«工程总承包商为‘哈萨克建设服务公司（КазСтройСервис）’。去年‘阿斯塔纳天然气’公司与‘哈萨克建设服务’公司签署了关于‘萨热阿尔卡’天然气管道建设项目的协议。截至目前，该项目共投入专业施工人员2000余人，设备900多台。总长度1061.3公里的项目，已完成906公里的铺设，其中885公里，即相当于83.4%的管道已经完成了焊接。平均每日可完成6~7公里管道的焊接工作。目前在卡拉干达州有1个焊接团队，在阿克莫拉州有3个焊接团队在开展工作。»

司长同时表示，在天然气管道260~360公里段已经成功进行了液压试验。其他相关配套设施的建设工作也在有序开展当中。

【编译：木合塔尔·木拉提】