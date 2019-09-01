哈萨克斯坦是俄罗斯人最喜爱的旅游目的地国家之一

哈通社/努尔-苏丹/9月1日 – 据俄罗斯旅游业分析机构Tur Stat的调查显示，哈萨克斯坦是俄罗斯公民最热衷的旅游目的地之一。

在该机构日前公布的一份调查结果中显示，哈萨克斯坦在俄罗斯游客的«热衷国家»排行榜上位居前五位。

这份榜单对俄罗斯游客的针对特定国家和地区，在2019年上半年的旅行次数进行了统计，并于2018年的数据进行了对比。

结果如下：

1.土耳其，264.9万次旅行（+16%）；

2.阿布哈兹，185.2万次旅行（+ 6％）；

3.芬兰，164.4万次旅行（+ 5.5％）；

4.哈萨克斯坦，137.1万次旅行（+ 6.5％）；

5.中国，107.7万次旅行（+ 19％）；

6.乌克兰，105.7万次旅行（-2％）；

7.爱沙尼亚，84.7万次旅行（-1％）；

8.泰国，65.4万次旅行（-4％）；

9.格鲁吉亚，63万次旅行（+ 30％）；

10.德国，62.8万次旅行（+ 6％）；

Tur Stat认为，土耳其和中国正在成为俄罗斯人最爱去的国家。

今年俄罗斯赴土耳其游客数量同比增加了36.8万人，而赴中国旅行的俄罗斯人数量增加了16.9万人。

赴哈旅行的俄罗斯游客数量较2018年增长了8.4万人。

该统计根据俄罗斯今年1~6月的游客旅行数据得出。

【编译：木合塔尔·木拉提】