政府总理出席首都阿拜高级中学开学典礼

哈通社/努尔-苏丹/9月1日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明9月1日出席了首都№87«阿拜·库南拜»高级中学开学典礼。

«尊敬的教师们、家长们以及学生们！我诚挚的向大家致以教育日的节日祝贺。在新的学年，我们迎来了一所新的学校。这所知识的殿堂，以哈萨克的伟人、思想家、诗人阿拜·库南拜吾勒的名字命名。众所周知，明年，我国将隆重的庆祝阿拜诞辰175周年。»阿斯哈尔·马明在开学典礼致辞中说道。

总理在致辞中表示，为了让学生能够接触最先进的知识，学校配备了全新的高新技术教学设备和由专业人才组成的教师团队。

«我们应该成为一个有知识的民族。在这方面，教师们肩负着重任。根据哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的指示，我们制定了教师地位法。法案内容涉及教师的社会地位，提高教师工资，改善社会状况等一系列问题。»总理说。

总理强调指出，进一步改善教师的社会地位是政府主要的工作任务之一。

«尊敬的学生们！人的一生应该是求知的一生。随着数字化和人工智能技术的发展，世界上许多专业都在逐步消失，而新的专业又在不断涌现。因此，你们的知识结构应该充满竞争力并符合时代的需要。我们相信你们！»他说。

在隆重的开幕仪式期间，创新智能技术学院院长努拉勒·库达伊别尔艮吾勒带总理参观了学校的«阿拜学»研究室和学校博物馆。

此外，来宾们还参观了«绿色能源»教室和虚拟科学实验室。

【编译：木合塔尔·木拉提】