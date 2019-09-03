尼格马图林会见欧安组织高级专员赞尼尔

哈通社/努尔-苏丹/9月3日 —— 据马吉利斯（议会下院）消息，马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林3日同欧安组织少数民族问题高级专员兰贝托•赞尼尔举行了会晤。

会谈中，双方就加强双边合作关系热点问题进行了讨论。

此外，尼格马图林和赞尼尔就独一无二的民族和谐哈萨克斯坦模式，以及向全世界分享哈萨克斯坦民族政策经验问题交换了意见。

尼格马图林指出，哈萨克斯坦社会的民族和睦与团结是我国稳定发展的主要因素。

据他介绍，独立初期在首任总统纳扎尔巴耶夫的倡议下成立的民族和睦大会当今已成为独特的机构。目前，共有100多个民族和18个宗教团体在哈萨克斯坦和谐共存。

议长指出，哈萨克斯坦高度重视进一步加强与欧安组织之间的合作。其中，推动民族文化团体之间的信息交流发展具有重要意义。

赞尼尔先生表示，哈萨克斯坦的民族政策模式是其他国家的学习典范。他同时还称，欧安组织将借鉴哈萨克斯坦的稳定和团结之路上的丰富经验，将联合落实一系列行动。

双方共同指出，相信双边有效合作将为加强欧安组织框架下的安全问题带来新的动力。

【编译：小穆】